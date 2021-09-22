Сухум, 22 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Пограничные пункты между Россией и Абхазией с начала года пересекли более 9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Абхазия

Сообщается, что за день пограничники пропускают в среднем по 49 тыс. человек и 9,5 тыс. автомобилей и автобусов. В пресс-службе напомнили, что для пересечения границы требуется действующий паспорт.

«Максимальное время, которое контролёры могут потратить на проверку документов, составляет до трёх минут на одного человека. Если у пограничника появились сомнения в действительности документа или его принадлежности, сотрудник может провести дополнительный опрос», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, в минтуризма Абхазии ранее сообщили, что этим летом ожидают рекордного уровня по числу посетивших республику иностранных туристов.