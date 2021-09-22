Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Швеция удвоила количество доз ковид-вакцины, передаваемых международному механизму COVAX. Об этом вечером 21 сентября заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, сообщает шведское новостное агентство TT.

Стокгольм. Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Мы пока выделили 2,45 миллиарда шведских крон, но мы дадим COVAX дополнительно 2,1 миллиарда шведских крон. Очень важно, чтобы мы привили всех», — отметил Лёвен, которого в ходе поездки в США сопровождает министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Если говорить о количественных показателях, Швеция предоставила международному механизму COVAX в общей сложности 3,7 миллиона доз вакцины. Теперь правительство обещает еще 3,7 миллиона. Новые партии будут переданы шведскими властями в 2022 году.