Уппсала, Швеция, 22 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. За последние недели в Уппсальском университете, старейшем высшем учебном заведении Швеции, с именем котором связаны такие ученые как Карл Линней, Сванде Аррениус и Андерс Ангстрем, наблюдается явный рост заболеваемости COVID-19 среди студентов. Об этом 22 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Это относительно ожидаемое развитие событий, которое мы наблюдаем с началом учебного семестра», — заявил в комментарии SVT представитель университета Фредрик Блумквист.

Три недели назад в университете было около пяти подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В последнем отчете университета говорится о 34 случаях заболевания COVID-19. В настоящее время невозможно указать, являются ли причиной заражения студенческие вечеринки или очное обучение.

«Мы не можем установить наличие какой-либо конкретной деятельности в качестве причины в местах распространения инфекции», — добавил Блумквист.