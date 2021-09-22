Волгоград, 22 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области 22 сентября выявлено 340 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозом превысило 89 тысяч. Выписаны после лечения ещё 338 пациентов, зарегистрировано 16 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативным штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 26 районах региона. Всего в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 89 294 жителей. Выздоровели 79 419 человек. Лечатся в стационарах и амбулаторно 7 239 пациентов.

От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 2 636 человек.