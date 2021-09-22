Стокгольм, 22 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На прошлой неделе количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Сконе (самый южный лен Швеции) уменьшилось чуть более чем на 25% по сравнению с неделей ранее —с 1 036 случаев до 760 случаев. Об этом 22 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы видим позитивное развитие событий и тенденцию, которая в последние недели развивается в правильном направлении», — заявила в ходе пресс-конференции главный инфекционист Сконе Ева Меландер.

Отмечается, что уровень распространения коронавирусной инфекции явно снижается во всех возрастных группах, в то время как в группе 70 лет и старше очень мало новых случаев выявляется крайне незначительное число инфицированных.

По состоянию на 22 сентября чуть менее 74 процентов жителей Сконе в возрасте 16 лет и старше считаются полностью привитыми от COVID-19.