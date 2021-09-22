Новосибирск, 22 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Новосибирская область получила очередную крупную партию вакцины от коронавируса — 68 400 доз «Спутника V». Всего в регион поступило уже 1 075 265 комплектов вакцин от коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона), сообщили в новосибирском минздраве.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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По данным на сегодня, 22 сентября, однократно вакцинированы 729 097 жителей Новосибирской области — 33,4% взрослого населения.

На первом месте по охвату вакцинацией — Кочковский район (привито уже 51,58% взрослого населения). В Новосибирске привито 34,17% взрослого населения.