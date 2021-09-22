Москва, 22 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Россия рискует потерять конкурентные преимущества на фоне мирового энергоперехода. Об этом 22 сентября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Для нас энергопереход будет непростым, мы должны это понимать. Одновременно характер нашей экономики связан и с большим количеством так называемых «коричневых компаний». И здесь важно не отстать, потому что в мире, где уровень экологичности предприятий станет вскоре одним из основных факторов при принятии решений инвесторами (куда инвестировать), при принятии кредиторами (куда давать кредиты), мы можем просто потерять конкурентные преимущества, если вовремя этой темой не займёмся. И сместимся к периферии мировой экономики», — заявила Набиуллина.

«Это вовсе не то, чего мы заслуживаем как страна», — указала она.