Москва, 22 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В администрации президента России отказались дать оценку действиям преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета Олега Сыромятникова, который после начала стрельбы в вузе продолжил лекцию.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Мы не имеем права делиться своей позицией», — пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у Кремля в принципе «не должно быть никакой позиции по этому вопросу, потому что мы не специалисты».

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Напомним, в пресс-службе вуза заявили, что профессор, который не выпустил учащихся из аудитории и продолжил лекцию после того, как в учебном учреждении началась стрельба, не нарушал правил поведения при ЧП. Сам Сыромятников рассказал, что не прерывать занятия его попросил декан. Это было сделано для того, чтобы студенты не поддавались панике. При этом он сразу же запер металлическую дверь в аудиторию, которую нельзя прострелить.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооружённое нападение на территории пермского вуза молодой человек устроил 20 сентября. Из ружья он расстреливал прохожих и людей, находившихся внутри университетского корпуса. Погибли шесть человек, ещё 43 человека пострадали.