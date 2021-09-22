Москва, 22 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Международный круглый стол по теме «Европейское информационное пространство: источники, манипуляции в политике, влияние на общество» был организован российским «Обществом друзей Юманите» и прошел 17 сентября в актуальном для ковидной действительности формате интернет-конференции.

Сальвадор Дали. Автопортрет с «Юманите». 1923

В центре обсуждения участников оказалась проблема игнорирования европейскими СМИ и некоторыми правозащитными организациями фактов нарушения прав человека в Восточной Европе. В мероприятии приняли участие журналисты и общественные деятели из России, Латвии, Украины, Франции и Венгрии.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий рассказал о фактическом игнорировании фактов своего преследования на Украине со стороны европейских СМИ и правозащитников. «Только за последний год, за год президентства Зеленского, на меня открыто восемь новых уголовных производств», — сообщил он. В качестве примера Шарий привёл тот факт, что уголовное дело о государственной измене с абсурдной формулировкой «за призыв к мультиязычию», заведённое против него на родине, осталось без внимания правозащитных организаций Европы. Как без внимания остались и обращения, которые направлялись Шарием в Amnesty International и Human Rights Watch.

«Европарламент разбирается с Российской Федерацией. Никаких слушаний по поводу откровенной диктатуры, которая сейчас расцветает в Украине, не проводится. Они это знают, но не осуждают», — заявил Анатолий Шарий.

Его поддержал украинский правозащитник Владимир Черемис. Большинство украинских правозащитных организаций в основном занимаются защитой членов ультраправых и неонацистских организаций. Черемис охарактеризовал их как «ультраправозащитников», которые на самом деле защищают ультраправых. Между тем миссия ОБСЕ и прочие международные наблюдатели предпочитают взирать сквозь пальцы на факты преследования журналистов и правозащитников.«Очень многие украинцы вынуждены покинуть Украину из-за политических преследований, под угрозой уголовного преследования и насилия», — напомнил Черемис.

Атилла Вайда — венгерский политик и правозащитник — рассказал о преследованиях, которым подверглись он и его семья, а также о молчании со стороны венгерских СМИ и правозащитных организаций, которым сопровождались эти действия.

Латвия — ещё одно место на карте региона, где существуют проблемы с объективной работой СМИ и организаций, которые позиционируют себя как правозащитные. Выступление латвийского историка, публициста и общественного деятеля Виктора Гущина было посвящено проблеме системного замалчивания ситуации с преследованием по языковому признаку. С 1 сентября 2021 года в Латвии полностью ликвидировано образование на русском языке. Русскоязычные СМИ лишаются поддержки и подвергаются преследованиям. В Латвии, по мнению Гущина, идёт строительство мононационального государства, с насильственной ассимиляцией и выдворением из страны той части населения, которая ассимилироваться не желает. «Все те люди, которые выступают за сотрудничество и дружбу с народами Российской Федерации, могут оказаться под подозрением Службы государственной безопасности, и обвинены в шпионаже», — сказал Гущин. Он напомнил о приговоре, который недавно был вынесен латвийским судом Александру Гапоненко. Правозащитник и борец за права русскоязычных получил 10 месяцев тюрьмы за распространение «антигосударственных высказываний».

С Гущиным был солидарен и журналист Янис Кузиньс. Возглавляемая им радиостанция «Радио Пик» была закрыта властями. По словам журналиста, причиной этого стало приглашение в эфир спикеров, которые позволяли себе выступать с критикой правительства Латвии.

Французский журналист, представитель газеты «Юманите» Вадим Каменка указал на то, что проблема информационной политики носит глобальный характер. Граждане стран Европы фактически оказались отрезаны от адекватной и достоверной информации о происходящем в Восточной Европе. За исключением, разумеется, горячих новостей о «российской угрозе», которые редко носят объективный характер.

О ситуации в странах Прибалтики говорил и российский правозащитник Максим Вилков. Нарушения принципов работы СМИ и свободы информации, а также игнорирование их ведущими европейскими странами и международными организациями несут в себе глобальную опасность. По словам правозащитника, такое попустительство ставит под сомнение готовность европейских стран следовать декларируемым принципам и может привести к росту количества нарушений прав граждан в Восточной Европе.