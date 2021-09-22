Новосибирск, 22 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с центром управления регионом создали карту лидеров и аутсайдеров по темпу вакцинации от коронавируса. В новосибирском правительстве уточнили, что карта будет обновляться еженедельно.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По данным на сегодня, 22 сентября, однократно вакцинированы 729 097 жителей Новосибирской области. Это составляет 33,4% взрослого населения.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослых. В Новосибирской области это 1 317 553 человек.