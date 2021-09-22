Кишинёв, 22 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Частный партнер Национальной лотереи Молдавии компания NGM Company выступила с предложением организовать денежную лотерею для тех, кто привился от COVID-19. Об этом в парламенте республики в ходе заседания комиссии по экономике, бюджету и финансам сообщил глава компании Пламен Миланов.

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«Две недели назад мы направили в минздрав письмо с предложением профинансировать лотерею вакцинации от COVID-19. Мы считаем, что это очень хорошая инициатива, и будем рады осуществить её вместе с государством», — сказал Миланов.

Он заявил, что в настоящее время самой большой проблемой в стране якобы является то, что люди умирают от COVID-19, а не пристрастие населения к лотереям. Миланов отметил, что компания готова выделять на лотерею 2 млн леев каждую неделю (около $110 тыс.).

Стоит отметить, что, по данным на 21 сентября, в Молдавии полностью привили почти 760 тыс. человек. В сего в республике сделали более 1,36 млн прививок.