Новосибирск, 22 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области на особый контроль поставлено обеспечение безопасности в образовательных организациях. Об этом на заседании оперативного штаба сегодня, 22 сентября, доложил заместитель министра образования области Юрий Савостьянов.

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Он уточнил, что новосибирский минобр направил письма главам муниципальных районов, городских округов, руководителям органов управления образования, в подведомственные организации и высшие учебные заведения с методическими рекомендациями по организации действий в кризисной ситуации для участников образовательных отношений в системе общего образования региона.

На заседании оперштаба также было дано поручение организовать проведение дополнительных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и минимизацию их последствий.

Так, в образовательных организациях будут проведены дополнительные проверки, в том числе проверят работоспособность технических систем безопасности. Также запланированы внеплановые целевые инструктажи работников образовательных организаций, тематические классные часы для обучающихся образовательных организаций и иные профилактические мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 сентября на территории пермского вуза молодой человек устроил вооруженное нападение. Из ружья он расстреливал прохожих и находившихся внутри университетского корпуса. Погибли люди.