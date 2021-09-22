Джакарта, 22 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Индонезия занимает 36-е место в мире по суточному приросту носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Алжир и французская Гваделупа опережают Индонезию. Число активных случаев COVID-19 в Алжире составило 57 980, а в Гваделупе — 49 562.

Индонезия занимает пятое место в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уступая Таиланду. Страна занимает 17-е место в мире по суточному приросту носителей коронавируса.

Вьетнам — это страна с самым высоким суточным приростом носителей коронавируса в АСЕАН.

Малайзия находится на 11-м месте в мире, Филиппины находятся на третьем месте в АСЕАН и на 14-м месте в мире.