Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 467 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (189), Таганроге, Азовском и Сальском районах (по девять). Почти 16% заразившихся — люди старше 66 лет, более 18% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 134 766 человек. Выписаны с выздоровлением 116 705 пациентов.