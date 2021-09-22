Москва, 22 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. У инвесторов на российском финансовом рынке хорошо заякорены инфляционные ожидания, и это объясняет низкий уровень долгосрочный ставок по облигациям федерального займа (ОФЗ). Об этом 22 сентября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Мы видим, как уверенность в низкой инфляции может позитивно отражаться на финансовых рынках. У инвесторов ожидания заякорены, и они ожидают, что инфляция вернётся к цели — и это позволяет сохранять долгосрочные ставки по ОФЗ достаточно стабильными», — заявила Набиуллина.

«Мы с марта начали повышать ключевую ставку, а стоимость для государства денег десятилетних осталась приблизительно на том же уровне, что и было в марте. Почему? Потому что участники рынка верят, что мы инфляцию вернём к цели», — указала она.