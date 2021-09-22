Москва, 22 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Точные сроки выхода президента РФ Владимира Путина с самоизоляции в связи с контактом с человеком, заражённым коронавирусом, пока неизвестны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Путин

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«Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный», — сказал Песков.

По его словам, сути рабочего процесса российского лидера самоизоляция «никоим образом не затрагивает и не меняет».