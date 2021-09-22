Москва, 22 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Темы надзора за экосистемами потребуют изменения законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совфеда.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«У нас экосистемы формируют банки, которые начинают активно кроме финансового сектора идти в другие сектора, но и небанковские организации, технологичные компании начинают приобретать банки. И там огромный пласт вопросов, начиная от защиты персональных данных, антимонопольных вопросов, чтобы мы не получили огромной новой монополии, где у нас и клиенты, и поставщики предприятий будут заложниками», — отметила Набиуллина.

Она обратила внимание на особенности финансового регулирования.

«Мы действительно надзираем за банками, и мы считаем, что в связи с формированием экосистем такое регулирование должно меняться. Мы не должны допустить ситуации, когда за счет денег вкладчиков банков, кредиторов могут осуществляться большие инвестиции в экосистемы, которые еще должны доказать, что они выгодные и рентабельные. Считаем, что такие вложения в экосистемы… должны осуществляться в первую очередь, за счет собственников банков, акционеров банков», — подчеркнула глава регулятора.

«Нам нельзя сделать так, чтобы банки превратились в инвестиционные фонды, это несколько другой бизнес. Вторая тема — когда нефинансовые институты, выстраивая экосистему, идут в финансовый сектор. Нельзя допустить того, что называется арбитраж — разных условий при предоставлении одних и тех же услуг», — указала Набиуллина.

«Темы идут достаточно сложно и потребуют изменения законодательства», — заключила Набиуллина.

«Яндекс» организовал свою экосистему — большое количество разнообразных сервисов, пытающихся удовлетворить максимальное количество повседневных потребностей человека в одном месте.

Вместе с тем арбитраж Москвы в сентябре 2021 года рассмотрит громкое дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче. Заявители, которых на сегодня уже несколько десятков, полагают, что «практики «Яндекса» аналогичны практикам Google, рассмотренным Еврокомиссией в деле Googleshopping». Тогда действия конкурента «Яндекса» признали «злоупотреблением рыночной властью на рынке общего поиска». Само дело, возбуждённое ФАС, числится в стадии рассмотрения.