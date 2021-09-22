Сингапур, , 13:48 — REGNUM Пассажирам из Индонезии разрешили транзит в сингапурском аэропорту Чанги, сообщает CNN Indonesia.

Сингапур © Сергей Потеряев

«Мы очень счастливы, потому что теперь мы можем снова приветствовать наших клиентов, которые путешествуют из Индонезии рейсами Singapore Airlines», — заявили в авиакомпании.

В июле правительство Сингапура ужесточило правила выдачи разрешений на въезд в страну путешественникам из Индонезии.

Министерство здравоохранения Сингапура отметило, что разрешение на въезд распространяется на путешественников из Индонезии, которые не являются гражданами или постоянными жителями ее территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает использовать дипломатию в качестве шага к достижению международного мира и безопасности в 2022 году.

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