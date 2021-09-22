Хельсинки, , 13:46 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов провел в Финляндии встречу с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом 22 сентября сообщили журналистам в Минобороны России.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер», — указали в оборонном ведомстве РФ.

Также там уточнили, что встреча глав генштабов России и США состоялась 22 сентября в резиденции правительства Финляндии Кёнингстедт в городе Вантаа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что власти Соединенных Штатов не заинтересованы в самостоятельности стран Европы и потому создают «локальные форматы» даже внутри Европейского союза.