Москва, 22 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. У России есть все шансы стать лидером глобального энергетического перехода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Поташников. Так он прокомментировал соответствующее высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Зеленая энергетика

«Да, у России есть все шансы стать лидером, поскольку у страны есть значительный и экономически выгодный потенциал по солнечной и ветровой электроэнергетике, — сказал Поташников. — Альтернативные виды энергии можно продавать за границу в качестве электроэнергии (что может быть проблематично из-за больших расстояний) или в виде водорода (что более перспективно в связи с большим спросом, низкой конкуренцией на рынке и проблемой аккумуляторов в странах с низкой температурой)».

Помимо этого, как полагает эксперт, у России есть перспективы стать лидером в биоэнергетике.

«В том числе за счет использования биоотходов сельского хозяйства, выращивания специальных культур, более качественной переработки отходов при обращении с лесами», — уточнил Поташников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был назван основной риск, который грозит России в условиях энергетического перехода.