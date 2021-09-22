Манагуа , 22 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло у побережья Никарагуа. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

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Согласно опубликованной информации, эпицентр подземных толчков находился в 80 км к юго-западу от города Коринто, где проживает более 19 тысяч человек. Очаг природного явления располагался на глубине около 10 км.

В Национальном центре предупреждения о цунами США уже заявили, что угрозы цунами нет.