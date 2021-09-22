Хабаровск, 22 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Хабаровском крае спасатели выдвинулись на место возможного нахождения самолёта Ан-26, который 22 сентября перестал выходить на связь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Igor Bubin Самолет Ан-26

В ведомстве уточнили, что сообщение о том, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолёт Ан-26 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 22 сентября в 18:45 по местному времени (11 645 мск).

«По предварительным данным, на борту находился лётный состав в количестве шести человек. Самолёт совершал технический полёт», — уточнили в управлении МЧС.

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К поиску воздушного судна привлечён вертолёт Росавиации. Кроме того, в готовность приведён вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Хабаровском крае самолёт Ан-26 внезапно перестал выходить на связь. На радарах воздушное судно также не отображалось.