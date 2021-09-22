Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Список почти 450 удерживаемых лиц передал президент Украины Владимир Зеленский генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и попросил помочь в их освобождении. Об этом сообщает 22 сентября офис украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Киев полагает, что около 450 украинцев удерживаются в республиках Донбасса и России. Зеленский попросил Гутерреша «содействовать в освобождении заключённых».

Также украинский лидер поблагодарил генсека международной организации за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассказал ему о текущей обстановке на юго-востоке страны. Встреча Зеленского и Гуттереша состоялась на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщало ИА REGNUM, один из пунктов Минских соглашений об урегулировании в Донбассе касается обмена лицами, которых удерживают стороны конфликта. Документ предусматривает обмен «всех на всех», но в республиках Донбасса заявляют, что Киев мешает процессу взаимного освобождения пленных.

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