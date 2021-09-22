Москва, 22 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в столице выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом, 1353 человека из ранее заболевших выздоровели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 сентября рассказали в оперштабе Мосвы.

James Gathany Эпидемия

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Наступившая осень принесла с собой традиционные этому времени года инфекции. Наблюдается рост заражений сезонными вирусными инфекциями.

Добавим, что в Москве уже открыта вакцинация от гриппа. Специалисты рекомендуют людям с ослабленной иммунной системой привиться.