Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, по состоянию на 22 сентября, завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции 1 616 887 человек, что составляет 30% от численности постоянного населения мегаполиса (5 млн 380 тыс. на 1 июля 2021 г.), включая несовершеннолетних, которым эту прививку не делают.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

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Хотя бы первую часть прививки (без учета однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт») в Петербурге сделали 1 540 084 человек, в том числе 3196 человек привились за последние сутки. За второй дозой вакцины 21 сентября явились 8566 человек (сюда же входят привившиеся вакциной «Спутник Лайт»).

По данным СМИ, план по вакцинации от коронавируса для Петербурга составляет 3,5 млн человек, или 65% от совокупного населения. Исходя из этих цифр, на 22 сентября 2021 года план выполнен пока на 46%.

Запас вакцины в городе сейчас составляет 759 137 доз, в Петербурге работают 172 пункта вакцинации, в том числе в торговых центрах и на спортивных объектах.