Подгорица, 22 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. С 1 мая по 20 сентября 2021 года в Черногории умерли 373 пациента с коронавирусом, из которых 320, или 86 процентов, не были вакцинированы, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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«Например, в течение 19 сентября было зарегистрировано десять смертей. Из них девять пациентов не были вакцинированы. 20 сентября зарегистрировано девять смертей. Восемь пациентов не были вакцинированы. Среди них пациент 36 лет», — говорится в сообщении института.

Власти раз призывали граждан делать прививки.

«В 90 процентах случаев невакцинированные пациенты попадают в больницу. Мы помним, что никакая вакцина не защищает на 100 процентов, но в течение нескольких недель после ревакцинации большая часть вакцинированных спасается от госпитализации и смертей «, — говорится в сообщении.