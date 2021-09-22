Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов покидает свой пост в исполнительной власти, чтобы возглавить Российский государственный педагогический университет (РГПУ) им. Герцена, расположенный в Петербурге. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Edu.lenobl.ru Тарасов Сергей Валентинович, новый ректор РГПУ им. Герцена

«Сергей Тарасов покидает пост председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. С сегодняшнего дня он назначен ректором РГПУ им. Герцена», — говорится в сообщении.

Отметим, 54-летний Сергей ВалентиновичТарасов — доктор педагогических наук, профессор. До назначения на должность председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в 2008 году работал учителем, заместителем директора гимназии, возглавлял психолого-педагогический медико-социальный центр. С 2002 года был проректором Ленинградского областного института развития образования.

По приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, предыдущий ректор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Богданов был освобождён от должности в начале августа текущего года в связи с истечением срока трудового договора. С 3 августа обязанности ректора исполнял доктор философских наук и заслуженный работник Высшей школы РФ Василий Рабош.