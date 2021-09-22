Бишкек, 22 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Произошедший в Перми инцидент с массовым расстрелом людей в государственном университете требует серьезного внимания к вопросу безопасности учащихся вузов и школ в Киргизии. Об этом заявила депутат Бурул Аманова на заседании республиканского парламента сегодня, 22 сентября.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

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Парламентарий потребовала вызвать в законодательное собрание министров внутренних дел и образования для того, чтобы они отчитались о мерах, предпринимаемых для предотвращения подобных ситуаций.

«Раньше перестрелки в школах и университетах происходили только в странах дальнего зарубежья, но теперь они случаются и в соседних государствах. Никто не даёт никаких гарантий, что такое не произойдёт и в Киргизии», — посетовала Аманова.

Также депутат предложила усилить работу психологов со школьниками и студентами, чтобы избежать повторения таких трагедий.

ИА REGNUM напоминает, что утром 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров ворвался в один из корпусов вуза и начал стрелять из многозарядного ружья по студентам и преподавателям.

В результате стрельбы пострадали 43 человека, шестеро погибли.