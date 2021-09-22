Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Ленинградской области коечный фонд для пациентов с ковидом и пневмонией заполнен на 85%. В настоящий момент в стационарах региона проходят лечение от COVID-19 свыше 1,1 тыс. пациентов. Об этом 22 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Mos.ru Койки

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По данным ведомства, в настоящий момент в региональных стационарах развернуто 1369 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Из них свободны 204 койки (14,9%).

За минувшие сутки в регионе был выявлен 221 новый носитель SARS-CoV-2, что на шесть человек больше, чем днем ранее. Наибольшее число инфицированных отмечено в крупных населенных пунктах области, такие как Мурино (17), Выборг (12), Тихвин (11), Всеволожск и Гатчина (по 10).

Всего за время пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 67 325 человек, из них 51 781 выздоровели, в том числе 93 — за минувшие сутки. Умерло 2449 жителей Ленобласти, из них два летальных случая зарегистрированы за 21 сентября.