Сеул, 22 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 6525 человек. Об этом 22 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 22 сентября в общей сложности в стране получил первую дозу вакцины 36 542 609 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 71,2%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 19 755 180 человек, препаратом AstraZeneca — 11 086 408 человек, препаратом Janssen — 1 415 418 человек, Moderna — 4 285 603 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 4130 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 22 188 840 человек.

За последние два дня (20 — 21 сентября) в стране было зарегистрировано 2392 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 246 430 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на одного человека, до 653 человек.