Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 в Петербурге от 22 сентября, за последние сутки в городе госпитализировали с коронавирусной инфекцией 333 человека, это на 103 человека, или почти на 45%, больше, чем в предыдущие сутки. Ранее СМИ сообщили о вновь появившихся длинных очередях автомобилей скорой помощи к стационарам, принимающим коронавирусных больных.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Боткинской больницы

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В настоящее время в 11 городских и трех федеральных больницах Петербурга находятся 4472 человека с ковидом и пневмонией, это на 111 человек больше, чем сутками ранее. Из них в реанимации находятся 393 пациента (минус 14 к предыдущим суткам), к аппаратам ИВЛ подключено 152 пациента (минус 4). Свободно 17,82% коронавирусных коек, за сутки их доля уменьшилась примерно на один процент.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге в настоящее время находятся 20 966 человек, это на 69 человек больше, чем в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,82 единицы, снизившись за сутки на 0,18 ед. Эта цифра показывает, сколько человек, в среднем, заражает один заболевший до момента его изоляции дома или в стационаре.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1521 нового носителя коронавируса, от COVID-19 скончались 43 человека.