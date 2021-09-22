Москва, 22 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Указ о награждении орденом Мужества полицейского Константина Калинина, сумевшего обезвредить стрелявшего в пермском вузе молодого человека подписал президент России Владимир Путин. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции», — приводит пресс-служба текст документа.

Кроме того, в указе отмечается, что старший лейтенант полиции Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Отметим, полицейские Калинин и Макаров первыми прибыли на место стрельбы, после чего Макаров стал помогать эвакуировать студентов, а Калинин вошел в здание вуза. Там он встретил вооруженного молодого человека и потребовал от него бросить оружие, однако последний произвел выстрел в сторону полицейского, после чего правоохранитель открыл огонь на поражение, а затем оказал раненому нападавшему первую помощь.