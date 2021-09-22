Бишкек, 22 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. По прогнозам аналитиков, в 2022 году дефицит республиканского бюджета Киргизии должен составить около 9 млрд 122 млн сомов (7 млрд 874 млн рублей). Об этом заявил первый замминистра экономики и финансов Алмаз Бакетаев на общественных слушаниях сегодня, 22 сентября.

Tax Credits Бюджет

По словам высокопоставленного чиновника, в грядущем году доходы республиканской казны запланированы в размере более 203 млрд 563 млн сомов (175 млрд 728 млн рублей), что на 17,7% больше показателя 2021 года.

Также он отметил, что в 2022 году расходы республиканского бюджета без учёта финансовых активов прогнозируются на уровне 212 млрд 685 млн сомов (более 183 млрд 602 млн рублей).