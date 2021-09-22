Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Свердловской области ввели режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условий. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

Смог

Режим введён до 26 сентября 2021 года. «Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщают в центре.

Кроме того, с 22 по 23 сентября в некоторых территориях региона сохранится высокая и чрезвычайная опасность — несмотря на то, что с 22 по 24 сентября в области ожидаются заморозки.

Отметим, жители Екатеринбурга заметили вновь появившийся над городом смог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возникший над Екатеринбургом смог объяснялся дымом от лесных пожаров.