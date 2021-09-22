Сеул, 22 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. С января по август в Южную Корею было импортировано 10 241 домашних животных (7961 собак и 2280 кошек), что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы Инчхона.

(сс) stuzinty Собака

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По сравнению с 2019 годом импорт домашних животных увеличился в два раза.

Представители таможни отмечают, что рост показателя связан с мерами социального дистанцирования и переходом на удалённую работу.

По данным министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, в 2020 году порядка 6,3 млн домохозяйств в Южной Корее держат домашних животных.

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