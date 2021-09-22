Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 1521 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. После уже традиционного для первых дней недели спада новое суточное число оказалось на 461 случай больше, чем сутками ранее.

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Вновь увеличивается и суточная смертность: за 21 сентября от COVID-19 в Петербурге скончались 43 человека, это на один летальный случай больше, чем в предыдущий день.

За время пандемии в регионе выявлено 606 116 случаев заражения, из числа заболевших умерли 21 407 человек, вылечились 571 738 человек, в том числе 821 пациент выписан за последние сутки. По общим и суточным показателям Петербург занимает вторую строчку после Москвы среди регионов России.