Нижний Новгород, 22 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 22 сентября выявили 493 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 481 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 165 395 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 363 человека, всего выздоровели с начала пандемии 152 163 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 29 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6377 человек. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6855 человек.

Напомним, по состоянию на 21 сентября в регионе проведено 3 594 949 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5554 нижегородца. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 297,2.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 21 сентября остаются свободными 18% коек в ковид-центрах.