Москва, 22 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Президент Ассоциации детских психологов и психиатров, кандидат медицинских наук Анатолий Северный, говоря о ЧП в вузе Перми, недоумевает, почему при открытости информации в интернете общество не реагирует на опасность.

(сс) Лиза Петрова Пермский государственный национальный исследовательский университет

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В эфире Общественной службы новостей эксперт отметил, что и ранее, при анализе подобных случаев, возникало удивление по поводу открытости информации в современном обществе и отсутствия ответной реакции этого общества.

«Его идеи, то, о чем он (молодой человек, совершивший вооружённое нападение в пермском университете) мечтал, эти его угрозы, которые он в себе культивировал, они были известны в общественных сетях и не обратили ничьего внимание. Никто не попытался понять, что происходит с этим молодым человеком, в какой помощи он нуждается для того, чтобы пережить и компенсировать вот эти идеи агрессии, идеи особого пути, который он вынашивал в себе, и даже которые, возможно, достигали уровня бреда. Хотелось бы обратить внимание общества, почему оно глухо к таким достаточно очевидным проявлениям угрозы, опасности. Почему оно не реагирует и не пытается понять и помочь такому человеку?», — сказал Анатолий Северный.

Напомним, 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета молодой человек открыл стрельбу по окружающим людям. По данным минздрава Пермского края, пострадали 43 человека. Шесть человек погибли.