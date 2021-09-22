Москва, 22 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к подведению итогов по результатам парламентских выборов, которые прошли в столице 17−19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами

Итоговое заседание кроме самих представителей штаба собрало также членов столичной Общественной палаты, представителей Мосизбиркома, депутатов Мосгордумы, правозащитников, общественников и юристов.

«Сегодня мы подводим итоги прошедших выборов, анализируем работу штаба в дни голосования. По результатам сегодняшнего заседания мы должны будем направить рекомендации в ЦИК, МГИК, мэру Москвы и депутатам от столицы», — сказал на заседании руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По словам экспертов, выборы этого года прошли в столице спокойно, в штатном режиме.

«Было несколько инцидентов, когда урны с бюллетенями пришлось аннулировать, но подобных случаев насчитывается незначительное количество. В остальном грубых нарушений зафиксировано не было. При детальном рассмотрении разных обращений группой разбора информация по большей части не подтверждалась», — констатировал Алексей Венедиктов.

За честностью и прозрачностью выборов на участках следил Корпус наблюдателей Общественного штаба, в состав которого вошли более 16 тысяч человек. Москвичи выбирали и онлайн: явка среди зарегистрировавшихся на электронное голосование достигла 96,5%.