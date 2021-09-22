Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Лава, текущая из расположенного на Канарах вулкана Кумбре-Вьеха к побережью, продолжает свой путь медленнее, чем ожидалось. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Лава

Отмечается, что лава продвигается примерно со скоростью 120 метров в час, однако она разрушает всё на своем пути — в том числе почти 200 домов. Согласно расчетам, сделанным Институтом вулканологии Канарских островов на основании спутниковых снимков программы Copernicus, сейчас площадь, подверженная воздействию лавовых потоков, составляет 153 га земли.

Поскольку количество жителей, эвакуированных из своих домов, уже превышает 6000 человек, никто не осмеливается сказать, когда поток лавы из вулкана войдёт в море. Но эксперты и официальные лица приходят к выводу, что это в конечном итоге произойдет, и поэтому были приняты крайние меры предосторожности: когда лава при температуре в 1000 градусов вступает в контакт с солёной водой, выделяются токсичные газы и образуются взрывы.

Согласно измерениям, проведенным Институтом вулканологии Канарских островов, на сегодняшний день в результате извержения вулкана в атмосферу выбрасывается от 6,140 до 11,500 тонн диоксида серы (SO2) в день.