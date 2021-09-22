Краснодар, 22 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 223 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 22 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 21 сентября, сообщалось о 226 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре зафиксировали 29 новых случаев. В Лабинском районе — 22, в Армавире — 19, в Кавказском районе — 14, в Горячем Ключе — 13, а в Кущевском муниципалитете — 10», — назвали в оперштабе муниципалитеты с самыми высокими показателями суточной заражаемости.

Всего в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтверждено уже у 72 146 человек, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1269,3. Выздоровели 51 643 пациента, скончались 5 961 человек скончались. На лечении в стационарах остаются 3202 человека с подтвержденным коронавирусом, 106 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, семеро — на ЭКМО. Дома лечатся 11 340 человек. На лечении остаются также 323 ребенка.