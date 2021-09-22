Москва, 22 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,9 млрд рублей на специальные выплаты для медработников, помогающим больным коронавирусной инфекцией. Об этом 22 сентября сообщает официальный сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Выплаты являются единовременными. Право на их получение есть у врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорой помощи, которые заразились коронавирусом, помогая больным COVID-19.

Ранее Мишустин уточнял, что в 2021 на страховые выплаты медработникам уже было направлено 12,5 млрд рублей.