В Курской области число жертв COVID-19 превысило 1,4 тысячи
Курск, 22 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Курской области 22 сентября зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Mos.ru
Коронавирус
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Всего в регионе были выявлены 56 тыс. 39 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 808 пациентов, в том числе 121 — за последние сутки.
Скончались 1404 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.