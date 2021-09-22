Курск, 22 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Курской области 22 сентября зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 56 тыс. 39 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 808 пациентов, в том числе 121 — за последние сутки.

Скончались 1404 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.