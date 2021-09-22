Бишкек, 22 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Киргизии первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже более 774 тысяч человек, а обоими компонентами — свыше 571 тысячи человек. Об этом сообщили 21 сентября, в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Mos.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Среди государственных органов лидером по уровню вакцинации оказалось министерство образования и науки, 90,1% сотрудников которого уже привились от коронавируса.

На втором месте расположилось министерство чрезвычайных ситуаций с результатом в 82% вакцинированных. А третье место занимает министерство здравоохранения и соцразвития, 77,4% работников которого уже получили прививку.

Также неплохие результаты продемонстрировали министерство сельского хозяйства и развития регионов — 75,9% и министерство инвестиций — 61,8%.

Несколько отстают от них министерство экономики и финансов — 48,5%, национальный статистический комитет — 45%, министерство иностранных дел — 44,8% и госслужба интеллектуальной собственности и инноваций — 44%.

Удовлетворительный результат демонстрируют служба финансовой разведки — 37%, национальный банк — 26% и министерство цифрового развития — 25%.

В остальных министерствах и ведомствах от коронавирусной инфекции вакцинировали пока ещё менее четверти сотрудников.

А наихудшие показатели у министерства энергетики и промышленности — уровень там составляет 8,8%, а также министерство юстиции — насчитывается лишь 7% привитых от коронавируса.