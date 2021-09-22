Москва, 22 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19 706 и достигло 7 333 557 случаев. Об этом 22 сентября сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в стране исследования подтвердили 19 179 случаев заражения. Среди регионов лидерами оказались Москва (1991), Санкт-Петербург (1521) и Подмосковье (986). Также в первой пятёрке Самарская и Свердловская области.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 817 человек, что является самым большим показателем с лета 2021 года. Общее число летальных исходов достигло 200 625.

Поправили здоровье и были выписаны за сутки более 16,1 тыс. человек. Всего победили болезнь более 6,5 млн человек.