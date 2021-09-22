Белгород, 22 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Белгородской области 22 сентября выявлено 169 носителей коронавируса — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 235 пациентов, зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались 720 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативным штабе.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 52 442 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 46 461 человек, скончались от осложнений 1 116 пациентов.

Госпитализированы в стационары 1647 жителей, ещё 3 218 — получают амбулаторную помощь, на самоизоляции находятся 13 456 человек.

На вакцинацию от COVID-19 записались 742 493 добровольца, из них 690 264 сделали обе прививки.