Москва, 22 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 19 706 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 333 557.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 817 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 200 625.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 542 213 человек вылечились от нового заболевания, 16 102 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 19 179 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.