Дубай, ОАЭ, 22 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Обязательства по поставкам газа в Европы соблюдаются «Газпромом», российская компания выполняет условия контракта. Об этом 22 сентября заявил журналистам директор по производственным вопросам немецкой энергетической компании Uniper Дэвид Брайсон кулуарах международной конференции Gastech, которая проходит в Дубае.

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«У нас очень хорошие отношения с «Газпромом», и они выполняют наш с ними контракт», — сказал он.

Также Брайсон уточнил, что российская компания остается верной своим обязательствам по поставкам газа в страны Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что России следует как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через территорию Украины, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для зимы.