Новосибирск, 22 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1742 пациента, в том числе 42 ребенка. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 157 человек, на ИВЛ — 19 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 477 099 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусом.

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