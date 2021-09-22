Москва, 22 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было проведено 398 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние сутки проведено 398 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 187,7млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 163 321 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 21 сентября общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 187 347 905.